Dall’Inghilterra: il Liverpool non molla Insigne. Non solo l’Arsenal sul napoletano

Non c’è solo l’Arsenal sulle tracce di Lorenzo Insigne. Secondo quanto rivelato dal “Sun” anche il Liverpool sarebbe pronto a tornare alla carica per assicurarsi il gioiellino di casa Napoli che proprio in questi mesi sarà chiamato a discutere nuovamente le condizioni per il rinnovo del contratto con il club partenopeo. Per il tabloid inglese Klopp avrebbe scelto di puntare su Insigne dopo i rifiuti ricevuti dalle due giovani promesse del Borussia Dortmund Ousmane Dembele e Christian Pulisic, i quali hanno deciso di non cedere alle avances dell’ex tecnico dei gialloneri per continuare la loro crescita in Bundesliga. Arsenal o Liverpool? Gunners o Reds? Che il futuro di Lorenzo il Magnifico sia proprio in Premier League? Ora la palla passa al Napoli.