Javier Pastore sembrerebbe destinato a lasciare Parigi. Stando alle indiscrezioni di “ESPN” l’argentino, ormai ai ferri corti col Psg, sarebbe l’ultima idea in casa Napoli per il centrocampo viste le sue caratteristiche molto gradite da Carlo Ancelotti. Gli azzurri ci pensano e non è escluso un inserimento del club di De Laurentiis nella corsa all’ex Palermo.