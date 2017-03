Dall’Inghilterra: Juve e Napoli pronte a ‘salvare’ Tadic

La Juventus e il Napoli avrebbero un obiettivo comune: Dusan Tadic, centrocampista serbo del Southampton che non sta trovando molta fortuna con i Saints. Secondo quanto riportato dal Daily Star, i bianconeri e gli azzurri sarebbero pronti a ‘salvare’ il giocatore dal club inglese, portandolo in Serie A dal prossimo giugno. Il 26enne ha avuto degli attriti con l’allenatore Claude Puel, reo di averlo sostituito in ognuna delle ultime cinque partite disputate. Dall’Italia potrebbero quindi correre in aiuto allo slavo che viene valutato dai Saints circa 15 milioni di euro. Salvate il soldato Tadic…