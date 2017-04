Dall’Inghilterra: Juve e Napoli, sospiro di sollievo. Klopp rinuncia a Bonucci e Koulibaly

Jurgen Klopp sta già guardando al futuro e, in vista della prossima stagione, starebbe già pianificando i prossimi colpi di mercato. L’attuale manager dei Reds aveva individuato in Bonucci e Koulibaly i rinforzi necessari per migliorare la qualità del proprio reparto difensivo ma ora, secondo i colleghi dell’ autorevole The Times, il tecnico tedesco avrebbe cambiato i piani per virare su Van Dijk. Un sospiro di sollievo quindi per Juventus e Napoli che possono togliere dalla lista delle pretendenti ai loro gioielli una minaccia come quella rappresentata dalla squadra di Anfield.