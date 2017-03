Dall’Inghilterra, Koulibaly apre a un futuro al Chelsea: “Mi renderebbe felice venire a giocare in Premier League…”

Koulibaly e il Chelsea, una telenovela iniziata mesi fa e che si prepara a infuocare nuovamente la prossima finestra di calciomercato estivo. Al termine dell’amichevole disputatasi ieri tra Senegal e Nigeria (terminata 1-1), il difensore napoletano Koulibaly, nel corso di un’intervista per “TalkSport”, ha rilasciato parole importanti riguardo a un possibile suo futuro approdo al Chelsea: “Mi renderebbe felice venire a giocare qui (l’amichevole si è disputata proprio a Londra, ndr) ma adesso devo tornare a Napoli. Ora sono concentrato sul mio club, per la prossima stagione vedremo cosa fare. Penso che rimarrò al Napoli ma non si può mai sapere. Non posso parlare di queste cose adesso, vedremo…”. Queste le parole rilasciate dal difensore azzurro, parole che aprono la porta a un futuro trasferimento al Chelsea, club sempre in pole position in quella che è la corsa per aggiudicarsi il giocatore senegalese.