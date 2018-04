Ritorno di fiamma. Stando a quanto riportato dal “Daily Mirror”, il Liverpool starebbe preparando una nuova offensiva per arrivare a Piotr Zielinski. Dopo aver già tentato di acquistare il centrocampista polacco due stagioni fa, il club inglese è ora pronto a offrire 57 milioni di sterline per convincere il Napoli. Un offerta monstre che, qualora presentata, difficilmente non potrà essere presa in considerazione da De Laurentiis.