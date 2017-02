Dall’Inghilterra: Napoli, Allan nel mirino di Mazzarri e Ranieri

Due tecnici italiani guardano a Napoli per pescare un rinforzo di spessore per la prossima stagione. Il brasiliano a Allan, scivolato al ruolo di riserva dopo una prima annata da protagonista, ha catturato l’interesse del Watford di Mazzarri (ottimi rapporti con il club di De Laurentiis) e del Leicester di Ranieri, entrambe alla ricerca di puntello grintoso per le rispettive mediane come riportano i colleghi inglesi di TribalFootball.