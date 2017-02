Dall’Inghilterra: Napoli, anche il Chelsea vuole Ghoulam. E il rinnovo non arriva…

Nuove insidie di mercato per il Napoli di Maurizio Sarri. Secondo i colleghi del Daily Express, il Chelsea sarebbe piombato su Fahouzi Ghoulam, terzino algerino in scadenza di contratto che non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Antonio Conte risulterebbe essere un grande fan del calciatore, e sarebbe pronto a dar battaglia a Real Madrid e Bayern Monaco (anch’esse sulle sue tracce) per ‘aggiudicarselo’ durante la finestra di mercato estiva.