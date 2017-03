Dall’Inghilterra: Napoli, concorrenza inglese per Goretzka

Si fa in salita per il Napoli la strada che porta a Leon Goretzka. Il centrocampista dello Schalke 04 ha attirato l’attenzione dei partenopei da diverso tempo, ma gli azzurri devono stare attenti all’insidia inglese. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror infatti, starebbe per consumarsi un Derby di mercato importante per ingaggiare il 22enne tedesco. Tottenham e Arsenal, acerrime rivali, sarebbero piombate sul tedesco che avrebbe già rifiutato una prima offerta di rinnovo dal club di Gelsenkirchen rimanendo in scadenza nel giugno del 2018. Tra le due londinesi l’italiana gode?