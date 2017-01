Dall’Inghilterra: Napoli, Conte vuole Ghoulam

Il Chelsea di Antonio Conte procede a gonfie vele e dopo aver messo in cassaforte la 13esima vittoria consecutiva in Premier League, volge uno sguardo al mercato per rinforzare ulteriormente la rosa. Secondo i colleghi del Sun, i Blues starebbero mettendo le basi per imbastire trattative da portare a termine durante il prossimo giugno, a campionati fermi e titoli assegnati. Il nuovo nome per il tecnico italiano sarebbe quello di Faouzi Ghoulam, terzino sinistro del Napoli che avrebbe attirato le attenzioni di altre big europee come il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti. A giugno potrebbe scatenarsi un’asta importante per arrivare al nazionale algerino.