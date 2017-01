Dall’Inghilterra: Napoli, il Southampton vuole Gabbiadini. Pronti 20 milioni

Con l’arrivo di Pavoletti, Manolo Gabbiadini è sempre più vicino a lasciare Napoli per nuovi lidi e dall’Inghilterra arriva la notizia di un interessamento del Southampton, alla ricerca di un valido sostituto per sopperire alla mancanza di Charlie Austin, il quale resterà fuori a lungo per infortunio. L’ex Samp piace molto in Premier League e, secondo il “Daily Mirror”, la società inglese è pronta a formulare un’offerta di 20 milioni di euro per strappare l’attaccante ai partenopei. Per Manolo è ormai giunto il tempo delle decisioni.