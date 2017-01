Dall’Inghilterra: Napoli, l’Everton punta Mertens

Dopo i corteggiamenti per Manolo Gabbiadini, l’Everton torna alla carica per un altro attaccante del Napoli. Si tratta di Dries Mertens che sta attraversando un ottimo periodo di forma, timbrando il cartellino 11 volte su 16 presenze stagionali in Serie A. I colleghi del Daily Star sostengono che i Toffees, probabilmente anche a causa della probabile cessione di Deulofeu, starebbero valutando l’ingaggio del belga preparando un’offerta vicina ai 15 milioni di euro. Sullo sfondo parrebbero esserci anche Bayern Monaco e Liverpool interessate al giocatore e in attesa di vedere gli sviluppi della situazione.