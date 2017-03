Dall’Inghilterra: Napoli, Mertens ha incontrato lo United. Il suo futuro si tinge di rosso?

Sirene inglese per il Napoli. L’esplosione stagionale di Dries Mertens ha attirato l’interesse di diversi club europei, e il mancato rinnovo (ad oggi) del contratto con gli azzurri può far ben sperare le pretendenti. E’ dell’ultim’ora la notizia secondo la quale il belga sarebbe già stato contattato dal Manchester United. Secondo quanto riportato dall’Express infatti, il falso nove napoletano avrebbe incontrato alcuni emissari dei Red Devils in un albergo in Italia il weekend scorso per parlare di futuro. Magari a tinte rosse…