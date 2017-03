Dall’Inghilterra: Napoli, oltre a Insigne l’Arsenal segue anche Mertens

Fari accesi sul Napoli e sui suoi giocatori. I partenopei, questa sera impegnati nella sfida di ritorno degli ottavi di Champions contro il Real Madrid al San Paolo, sono protagonisti di un’ottima stagione. In particolare la rinascita di un grande Lorenzo Insigne e la definitiva esplosione di Dries Mertens hanno attirato le attenzioni di tutti, addetti ai lavori e non, che elogiano la coppia e ne rimangono stupiti per le perle che i due continuano a regalare. Se ne sono accorti anche in Premier League, dove l’Arsenal ha iniziato a seguire il numero 24 azzurro da qualche tempo. Oltre al trequartista ex Pescara però – secondo quanto riportato dai colleghi del Mirror – ora i Gunners avrebbero messo nel mirino anche il talento belga. I londinesi vorrebbero portare entrambi all’Etihad Stadium per andare a sostituire Alexis Sanchez, dato sempre più in partenza a giugno. La ‘coppia delle meraviglie’ napoletana ha le valigie pronte?