Dall’Inghilterra: tutti in fila per Januzaj! Inter, Milan, Juve e Napoli sul belga

In prestito al Sunderland, Adnan Januzaj sembrerebbe aver deluso le aspettative, con il Manchester United che parrebbe deciso a venderlo durante la prossima sessione di mercato. Il giovane talento belga avrebbe però già attratto parecchie pretendenti, con molti top club italiani che sembrerebbero pronti a farsi avanti per il giocatore. Infatti, secondo i colleghi del Daily Telegraph, il calciatore avrebbe attirato su di sé l’interesse di Napoli, Juventus, Milan e Inter. Nato come trequartista ma capace anche di ricoprire il ruolo di esterno e di seconda punta, Januzaj potrebbe voler competere in un campionato diverso dalla Premier League e sembrerebbe ora favorevole a rilanciare la sua carriera in Serie A. L’interesse per il giocatore è alto ed uno scontro di mercato fra le potenze del nostro campionato sembrerebbe quindi essere imminente.