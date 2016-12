Empoli, accordo per il prestito secco di Grassi dal Napoli

Colpo di mercato dell’Empoli: i toscani hanno chiuso la trattativa che porterà Alberto Grassi nel capoluogo a partire da gennaio. Il ragazzo di proprietà del Napoli è giunto a titolo definitivo dall’Atalanta durante il mercato invernale del 2015, salvo poi essere girato in prestito, dopo 6 mesi di panchina, proprio al club nerazzurro, per la prima metà di stagione 2016-2017. Ora, per Grassi si profila una nuova avventura in prestito, secco, con gli azzurri di Matusciello, per provare a risalire la china e blindare la salvezza.