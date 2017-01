Gabbiadini – Southampton si farà! Dall’Inghilterra la conferma della prossima conclusione della trattativa

“Questo matrimonio s’ha fare”. Parafrasando la celebre frase e stando a quanto riportato dal “Daily Mirror”, l’accordo tra il Napoli e il Southampton per la cessione di Gabbiadini sembra essere prossimo. L’attaccante classe ’91 è sul mercato ormai da diverso tempo a causa del suo scarso impiego con la maglia partenopea ma, nonostante i corteggiamenti da parte di alcuni club europei come Wolfsburg, Marsiglia, West Bromwich Albion e Sampdoria, il suo trasferimento sembrava essere difficile da concludere a causa anche dell’alto prezzo del suo cartellino. Dopo la strigliata di Silvio Pagliari, agente di Manolo, circa la cifra esosa richiesta dal Napoli adesso le parti sembrano essere più vicine: 17 milioni di euro la richiesta di De Laurentis, 15,5 l’offerta dei “Saints” che, pur di avere il mancino cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, sono disposti a limare ancora la distanza. 19 presenze e 5 gol in stagione per Gabbiadini che, dopo l’infortunio di Milik, è stato promosso a centravanti titolare della formazione di Sarri senza però averne le caratteristiche. Speriamo che riesca a riabilitarsi nella sua nuova esperienza oltremanica e perchè no a riconquistare la maglia azzurra della Nazionale.