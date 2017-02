Lo storico capitano Bruscolotti difende il suo Napoli: “La difesa è ok e non ha colpe nella sconfitta di Madrid. Le accuse di ADL a Sarri? Parliamo di calcio…”

L’ex capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti ci parla di ciò che non ha funzionato nella partita al Santiago Bernabeu tra gli azzurri e il Real Madrid, sperando nel ritorno e confidando nella difesa di Sarri, senza però commentare la delicata situazione societaria dei partenopei.

Il Napoli ha annunciato il silenzio stampa ad oltranza. Ai suoi tempi non si usava farlo, qual è il suo pensiero a riguardo?

“Non voglio entrare nel dettaglio delle cose societarie. Voglio parlare di calcio”.

Passiamo al calcio giocato, allora. Quante possibilità hanno gli azzurri di passare il turno?

“E’ un’impresa non facile, sarà una gara difficile. Bisogna tentare, il campo spesso stravolge quelle che sono le differenze iniziali. Ci si augura che possa giocare una partita diversa ed essere più pronti e più spregiudicati”.

La squadra si era illusa di poter fare risultato al Bernabeu dopo il gol di Insigne?

“Non è che si era illusa, il vantaggio su un campo del genere tante volte da una spinta maggiore. Il Real è una squadra esperta che sa reagire subito e infatti ha pareggiato in poco tempo. Man mano che sono passati i minuti, è venuta fuori la differenza”.

La difesa resta un problema che il Napoli si porta dietro da qualche anno. Raul Albiol ha faticato molto, forse inizia ad avere difficoltà con palcoscenici così importanti…

“No, non è assolutamente quello il problema. La difesa va assistita. Ci possono essere errori dei singoli ma non vuol dire che uno non sappia più giocare. Può capitare di sbagliare, per la bravura dell’avversario o la giornata un po’ storta però il giocatore va analizzato per la durata del campionato”.

Quindi il Napoli non necessita di operare sul mercato per il reparto difensivo?

“Di difensori ne ha tanti. Se ci guardiamo in giro, tranne la Juventus, se la può giocare. Tanto non è che hanno dei fenomeni”.

Per la partita di ritorno Milik potrebbe essere l’arma in più?

“E’ una situazione particolare perché è un giocatore che viene da un infortunio che l’ha tenuto fuori 4 mesi quindi serve una certa preparazione per rilanciarlo. Bisogna iniziare a farlo giocare e fargli fare minutaggio, non può tornare all’improvviso. Quegli infortuni sono pericolosi, vedi Florenzi, ci sono grossi rischi. L’allenatore e l’equipe medica staranno sicuramente facendo un lavoro che lo possa portare a una condizione fisica sicura”.

Un commento riguardo a ciò che ha detto Reina? Tutti zitti quando si vince, ma quando si perde invece… alludendo, probabilmente, ad ADL.

“No, questo fa parte del gioco del calcio. E’ normale che quando si vince tutti quanti sono osannati, e se no si vanno a trovare i responsabili.. fa parte del gioco. Bisogna lasciar perdere e non commentare queste cose che esistono nel calcio”.

Lo sfogo del Presidente De Laurentiis era giustificato? Sarri sta facendo grandi cose a Napoli…

“Le ho già detto che voglio parlare di calcio, non di cose societarie”.