Il Barcellona insidia la Juventus per Tolisso, assalto catalano nelle prossime ore

Corentin Tolisso, centrocampista ventiduenne del Lione, sembra essere il nome caldo per il prossimo mercato estivo. Infatti, il nazionale francese, riscuote numerosi estimatori in giro per l’Europa in quanto non solo la Juventus, che è in continui contatti con la dirigenza lionese, ma anche alcune big di Premier vorrebbero acquisire le prestazione prolifico centrocampista. E’ notizia di oggi su “Sport” che adesso si è prepotentemente inserito nella corsa anche il Barça che è disposto a spendere cifre importanti per rinforzare la sua rosa. La dirigenza azulgrana presenzierà all’amichevole Francia – Spagna a Parigi per osservare tra gli altri anche Kylian Mbappé, Thomas Lemar e proprio Corentin Tolisso. Se sui primi due prospetti del Monaco l’asta si prospetta assai dispendiosa (circa 100 milioni in due), per Tolisso si può chiudere intorno ai 25 milioni di euro. La Juventus trema conscia dello strapotere economico catalano; resta vigile sul calciatore anche il Napoli nonostante sia più defilato dopo il naufragio della trattativa in estate.