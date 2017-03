Il Chelsea prova a superare Juve e Napoli per Sidibé, dall’Inghilterra è pronto l’assalto

Djibril Sidibé, terzino destro del Monaco, sta incantando in Champions League e in Ligue 1 anche grazie alla sua buona vena realizzativa. Pertanto il calesse ’92, vicino alla Roma in estate, si è conquistato le attenzioni dei più gettonati club europei come Juventus, Napoli e Chelsea. In particolare, secondo il “Telegraph”, i “Blues” di Antonio Conte vorrebbero acquisire quanto prima le prestazioni della freccia franco-maliana prima che il suo valore di mercato, attualmente intorno ai 25 milioni, aumenti vertiginosamente. Il tecnico leccese avrebbe messo gli occhi anche sul ventunenne Thomas Lemar, ala sinistra di sicuro avvenire, anch’esso punta di diamante della squadra del Principato di Monaco che non partirebbe per meno di 30 milioni di euro.