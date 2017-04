Il Napoli è alla caccia di un’alternativa a Insigne e Callejon, occhi puntati su Lens

Uno dei problemi per il Napoli nella corsa scudetto è stata la mancanza di una vera alternativa ai titolatissimi Insigne e Callejon, per la nuova stagione l’obiettivo della dirigenza azzurra è sopperire a questa importante deficienza. Secondo “Voetbal International” nelle ultime settimane Cristiano Giuntoli avrebbe messo gli occhi su Jeremain Lens, poliedrico attaccante olandese cresciuto nelle giovanili dell’AZ Alkmaar e attualmente tesserato per il Fenerbahce. 5 gol e ben 14 assist in stagione per la ventinovenne freccia dei turchi che sarebbero disposti a cedere il calciatore per non meno di 18 milioni di euro, sarà lui il degno sostituto delle ali partenopee?