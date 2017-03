Il Wolfsburg guarda all’Italia: occhi su Duvan Zapata

Possibile futuro in Bundesliga per Duvan Zapata. Il centravanti colombiano si sta mettendo in luce con la maglia dell’Udinese e si avvicina alla doppia cifra in campionato. Gol e prestazioni brillanti che hanno attirato l’attenzione del Wolfsburg. Il Napoli in estate potrebbe cederlo per fare cassa e mettere a bilancio una succosa plusvalenza: almeno 12 i milioni di valutazione per privarsi del cartellino del classe 1991.