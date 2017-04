In Spagna sono sicuri: se partirà Ghoulam il Napoli ha già pronto in casa il suo erede

Secondo “El Mundo Deportivo” qualora Faouzi Ghoulam confermasse la sua intenzione di lasciare a fine stagione il Napoli, i partenopei sarebbero pronti a puntare su un valido elemento che si è fatto le ossa negli ultimi due anni. Stiamo parlando di Ivan Strinic, ventinovenne terzino mancino, che attualmente è il rincalzo dell’algerino e a fine stagione potrebbe diventare titolare. Per la fascia sinistra della squadra di Sarri uno dei nomi caldi sembra essere quello di Rick Karsdorp, ventiduenne del Feyenoord, che però è nella lista dei desideri di numerosi top club europei. Pertanto la soluzione migliore, e più conveniente, potrebbe essere già in casa azzurra viste comunque le buone prestazioni del croato arrivato in Campania nel 2015 dal Dnipro. In corsa per Ghoulam ci sarebbero numerosi top club europei in Premier, Ligue 1 e Liga, il suo futuro sarà davvero lontano dal San Paolo?