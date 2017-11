Dall’Inghilterra: sondaggio del Napoli per Vrsaljko. L’Atletico dice no

Secondo quanto riferito da “Sky Sports” il terzino dell’Atletico Madrid Vrsaljko sarebbe finito in orbita Napoli. Gli azzurri sono alla ricerca di un terzino dopo l’infortunio di Ghoulam e starebbero pensando proprio al croato per rinforzare ulteriormente la retroguardia. Il club partenopeo avrebbe chiesto informazioni incassando però un no da parte dei colchoneros, intenzionati a trattenere il giocatore anche in vista della seconda parte di stagione.