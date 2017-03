Insigne-Napoli: DeLa vorrebbe la clausola a 100 milioni. La trattativa è complessa

Fronte caldo per gli esterni offensivi a scadenza nel 2019 e col rinnovo in bilico. Il Napoli lavora a un contratto che possa blindare, infatti, Lorenzo Insigne. La trattativa riguardante il fantasista napoletano è complessa: dalla grande distanza dell’estate scorsa (2,5 milioni annui l’offerta e 5 milioni la richiesta per rinnovare) le parti si sono avvicinate. L’ultima offerta del Napoli ammonta a 3,2 milioni più bonus sino al 2022, con i diritti di immagine però totalmente a favore del club. Un fattore determinante e che nei mesi scorsi è costato già diversi contratti di sponsorizzazione a Insigne. Per questo Lorenzo e il suo entourage chiedono 4/4,5 milioni netti a stagione. Da definire pure la cifra della clausola rescissoria (sarebbe valida solo l’estero): De Laurentiis la vorrebbe fissare intorno ai 100 milioni.