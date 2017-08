Lavori in corso: Napoli, Pavoletti e Tonelli infiammano il mercato

Gli esuberi del Napoli stanno infiammando il calciomercato in queste ultime ore. Il più ricercato è senza dubbio Leonardo Pavoletti, l’attaccante ex Genoa è chiuso in attacco da Mertens e Milik e sta cercando una sistemazione alternativa. Per lui si sono fatti avanti diversi club, tra questi ci sono l’Alaves e il Leganes ma piace a mezza Serie A. Sulle sue tracce ci sono da tempo Udinese, Benevento e Bologna. Anche il Chievo ha sondato il terreno per un prestito, operazione legata al passaggio di Inglese alla Samp. Sia il Chievo che la Samp hanno chiesto informazioni al Napoli per il prestito di Tonelli, i clivensi gli garantirebbero il posto da titolare e per questo sono in vantaggio sui blucerchiati.