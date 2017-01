Dalla Francia: Sfumato Deulofeu, l’OM spinge per Gabbiadini

L’Olympique Marsiglia di Garcia è alla ricerca di un attaccante che possa sostenere il peso dell’attacco. Sfumato Gerard Deulofeu destinato al Milan, i colleghi di Le Parisien sostengono sia Manolo Gabbiadini il principale indiziato per ricoprire il ruolo di terminale offensivo della compagine francese. Il venticinquenne italiano è sul piede di partenza ormai da tempo, conseguentemente all’arrivo di Pavoletti al Napoli è necessario per il talento cresciuto nell’Atalanta trovare una squadra che gli permetta di giocare e rientrare nel giro azzurro. Si partirebbe da una cifra vicina ai 18 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo.