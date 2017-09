Magie alla Diego per il nuovo Insigne: Gianluca Gaetano e quel no al Liverpool per il suo Napoli

L’ultima prodezza è arrivata poche ore fa in Youth League: una magia che a qualcuno ha ricordato addirittura un certo Diego Armando Maradona. Piedino fatato e gol direttamente da calcio d’angolo, Gianluca Gaetano non vuole smettere di stupire. Il classe 2000 è il talento più luminoso della Primavera del Napoli. Estro e fantasia in abbondanza che non sono passate inosservate neppure in Inghilterra sin dai tempi in cui militava negli Allievi Nazionali. L’anno scorso il Liverpool aveva provato a strapparlo al Napoli, ma Giuntoli e Grava riuscirono a parare in tempo l’offensiva dei Reds con un contratto fino al 2019. Tra pochi mesi sarà ancora tempo di trattative, quando Gianluca compirà i 18 anni e potrà così firmare un accordo ben più lungo. Sognando l’idolo Diego e sulle orme di un altro scugnizzo doc come Lorenzo Insigne, Gaetano vuole infatti arrivare presto a giocare al San Paolo per indossare la maglia azzurra. Quella della sua squadra del cuore. Sarri già lo tiene d’occhio. Con colpi di classe come quello di oggi che ha abbagliato il Feyenoord è solo questione di tempo…