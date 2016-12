Napoli, Dumitru in gol contro Benitez

Ex Napoli a confronto nel big match di Championship tra Newcastle e Nottingham Forest. Si impongono i Magpies allenati da Rafa Benitez, trafitti però dal gol di Nicolao Dumitru, attaccante in forza ai Garibaldi Reds in prestito dagli azzurri. Il calciatore italiano classe ’91, in Inghilterra da quest’anno, ha affrontato un’ottima prima parte di stagione in maglia Forest, impreziosendola con la segnatura durante la sfida odierna contro il vecchio tecnico dei partenopei. Dopo sei anni in giro tra Italia, Grecia e ora Regno Unito a ‘farsi le ossa’, il giocatore spera di poter tornare alla base il prossimo giugno, convincendo Sarri e ADL del suo potenziale e la sua utilità all’interno dell’organico napoletano. Chissà che non possa tornare utile in futuro…