Napoli-Ghoulam tira aria d’addio: PSG e Manchester City sull’algerino

Continua a tenere banco la situazione legata al rinnovo di Ghoulam in casa Napoli. Il terzino algerino ha il contratto in scadenza nel 2018 e al momento non sembra intenzionato a prolungare il contratto con i partenopei. Ne potrebbero approfittare Paris Saint-Germain e Manchester City, che hanno già avviato i primi contatti con l’entourage del calciatore per intavolare una trattativa.