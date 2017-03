Napoli, il Benfica spara alto per Grimaldo. Pressing per Cragno

In casa Napoli sono iniziate le grandi manovre in vista della prossima stagione. Al momento la priorità riguarda il terzino sinistro: Alejandro Grimaldo del Benfica piace tanto, ma i lusitani hanno pretese spropositate: 40 milioni di euro per l’argentino. Gli scout azzurri hanno seguito Barreca del Torino, ma è ritenuto più un elemento da monitorare in prospettiva che per l’immediato, mentre il nome di Bruno Gaspar, proposto al club di De Laurentiis, nei giorni scorsi è da depennare. Fari puntati per il centrocampo su Frank Kessie (Roma al momento in vantaggio è vicina a chiudere accordo con l’Atalanta, in attesa del si del giocatore). Tra i pali crescono le quotazioni di Alessio Cragno: il numero uno dell’under 21 ha sempre convinto nelle occasioni in cui è stato seguito. Il Cagliari però lo vakuta già 10 milioni, ma per il futuro è a oggi il nome che piace di più.