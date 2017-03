Napoli, il rinnovo di Mertens è in stand-by. E lo United prepara il blitz

Dries Mertens e il Napoli: le nubi sono sempre più minacciose in merito al rinnovo del contratto dell’attaccante belga con la società partenopea. L’ex Psv Eindhoven è in scadenza nel 2018 e l’accordo con il club del presidente De Laurentiis per il prolungamento è ancora tutto da definire. 2,5 milioni più bonus a stagione sino al 2021 l’offerta del Napoli, ritenuta bassa da Mertens e il suo entourage. In pressing c’è il Manchester United che offre al numero 14 azzurro un ingaggio da 4 milioni di euro netti all’anno più l’inserimento di possibili bonus. Il duello è appena iniziato…