Napoli, oggi il rinnovo di Insigne sino al 2022. Niente clausola

Il Napoli ha blindato Lorenzo Insigne. Dopo il grande gelo dell’estate scorsa: a febbraio erano iniziate le manovre di avvicinamento con l’offerta da 3,2 milioni netti a stagione più bonus e il possibile inserimento di una clausola rescissoria da 100 milioni. Accordo trovato in settimana sulla base di 4,5 milioni a stagione più bonus facili da raggiungere. Insomma, il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto un grande sforzo per accontentare il gioiellino di Frattamaggiore che arriverà così a guadagnare (bonus inclusi) 5 milioni annui. Ingaggio da top player per Insigne, ma diritti di immagine ancora ad appannaggio del club. E nessuna clausola rescissoria perché l’attaccante classe 1991 è considerato incedibile e il capitano del Napoli del futuro…