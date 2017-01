Napoli punta su Gnabry. Ma c’è da battere il Bayern

Il Napoli sulle tracce di Serge Gnabry, Ancelotti permettendo. L’esterno offensivo della nazionale tedesca é stato visionato in più occasioni dagli scout azzurri. Relazioni positive nei confronti del classe ’95 che rappresenterebbe un valido investimento sia per il presente (come alternativa a Callejon) sia sopratutto in prospettiva futura considerati gli enormi margini di miglioramento che può avere l’ex Arsenal. Il prezzo, inoltre, sembra ancora abbordabile: fra gli 8-10 milioni di euro (grazie a una clausola) per il cartellino. Un nome in evidenza sulla lista dei possibili rinforzi in vista di giugno, anche se il pressing napoletano potrebbe essere anticipato già a gennaio. In modo da superare la concorrenza del Bayern Monaco che da tempo è interessato al folletto del Werder Brema.