Napoli-Roma torna il sereno per Mario Rui. Martedì si chiude

La quiete dopo la tempesta. In giornata la querelle tra la Roma e il Napoli per la rateizzazione nel pagamento degli eventuali bonus relativi alla cessione del laterale portoghese agli azzurri, con tanto di dichiarazioni tuonanti anche da parte del manager del terzino sinistro lusitano. In serata la schiarita tra le parti e affare che resta in dirittura d’arrivo: martedì il giorno decisivo per lo sbarco alla corte di Sarri di Mario Rui che firmerà un quinquennale da 1,8 milioni di euro netti a stagione.