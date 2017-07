Napoli, stretta finale per Karnezis. Pronto un quadriennale

Il Napoli stringe per Orestis Karnezis. Il portiere greco è in uscita dall’Udinese e gli azzurri puntano ad accaparrarselo come vice Reina. Già avviati i contatti con la società friulana, mentre l’estremo difensore – cercato anche da Watford e Crystal Palace – avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento alla corte di Sarri. Pronto un contratto quadriennale e possibile summit tra i club a metà di questa settimana. Una contropartita tecnica gradita all’Udinese potrebbe essere Luigi Sepe, ma quest’ultimo al momento non sembra particolarmente tentato da questa possibilità rischiando di trovarsi chiuso da Scuffet e Bizzarri.