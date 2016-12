Napoli ti ricordi Edu Vargas? E’ vicino al Galatasaray

Arrivato nel gennaio 2012 al Napoli per 14 milioni di euro, Eduardo Vargas da Santiago del Cile sembrava essere l’attaccante del futuro partenopeo. Invece il ventisettenne non ha mai convinto fino in fondo nonostante indubbie doti e, dopo un lungo giro di prestiti, è stato ceduto ad agosto all’Hoffenheim. Purtroppo neanche in Germania si è guadagnato una maglia da titolare e pertanto, secondo “Fanatik”, è entrato nel mirino del Galatasaray che vorrebbe rilanciarlo.