Napoli ti ricordi Edu Vargas? E’ vicino al Tigres

Secondo “Record Mexico” il duttile attaccante della nazionale cilena Eduardo Vargas sarebbe prossimo a firmare per il Tigres. Il club di Primera División de México vorrebbe puntare sul ventisettenne funambolo attualmente tesserato per l’Hoffenheim. Per l’ex giocatore del Napoli potrebbe essere una valida opportunità per rilanciarsi visto il mediocre biennio in Bundesliga avvalorato da 2 gol soli in 30 presenze.