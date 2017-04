Nicola Amoruso: “Dybala farà vincere la Champions alla Juve. Dopo Allegri vedrei bene Paulo Sousa. Nauseato da Zamparini…”

Nicola Amoruso, ricordato come “Nick dinamite” dai tifosi delle molte (13) squadre in cui ha giocato e segnato in Serie A, è un doppio ex di Napoli – Juventus. Adesso vive il calcio nella vesti di procuratore con il cuore diviso a metà tra il bianconero e l’azzurro. Ha giocato la supersfida di stasera in tutte le sue sfaccettature, analizzando il futuro dei partenopei e la scalata alla Coppa dei Campioni della squadra di Allegri per GazzaMercato.

Per lei Napoli – Juventus ha un sapore particolare…

“E’ una partita molto sentita dal Napoli, per loro il calcio è religione e battere la Juventus, che ha sempre padroneggiato in Italia, per loro vale come un trofeo. Per gli stessi giocatori partenopei è la sfida che sentono di più in tutta la stagione, soprattutto se giocata in casa”.

Tra le tante quale sfida ricorda con maggior nostalgia?

“9 novembre 1997, battemmo un ottimo Napoli al San Paolo con gol di Fonseca a due minuti dalla fine. Lo stadio era stracolmo e i tifosi azzurri incitarono per tutta la partita i loro beniamini che, nonostante una posizione di classifica difficile, riuscirono a mettere molto in difficoltà noi juventini che eravamo secondi in classifica”.

Per chi tifa?

“La mia famiglia è tifosa della Juve da generazioni e io non potrei essere altrimenti. La maglia bianconera fa parte della mia pelle, nonostante ciò simpatizzo per il Napoli perchè mia moglie è di Napoli e i miei figli sono nati là”.

La Juventus domenica ha stentato, mentre il Napoli sembrava più prudente in vista di stasera…

“Domenica ha avuto più meriti il Napoli che demeriti la Juve. Pertanto la qualificazione non è in cassaforte per la squadra di Allegri, perchè sotto il punto di vista del gioco il Napoli è in grado di metterla in seria difficoltà. Sono convinto però che gli errori dal punto di vista tecnico-tattico che hanno espresso i bianconeri tre giorni fa non verranno replicati stasera. La Juventus sono convinto che, al di là del risultato dell’andata, farà la partita”.

Sarri vs Allegri, al di là della bandiera, chi gioca meglio al calcio?

“Indubbiamente Sarri che ha vinto meritatamente la panchina d’oro. E’ tra i migliori d’Europa e credo che riuscirà a costruirsi una brillante carriera. Allegri è un allenatore concreto che preferisce spesso il risultato al bel gioco e questo lo ha portato a trionfare e ad imporsi ad alti livelli”.

Stasera sarà Higuain vs Milik?

“Sicuramente potranno essere i protagonisti della serata. Milik spero stia ritrovando la forma migliore per ritornare devastante come ad inizio stagione e credo che stasera darà del filo da torcere alla difesa juventina. Higuain è uno dei migliori centravanti del mondo, dovrà però fare i conti con il clima ostile del San Paolo, i tifosi non lo lasceranno in pace per tutta la partita”.

E’ giusto fischiare Higuain?

“Il tifoso partenopeo tiene al Napoli più di ogni altra cosa e si è sentito tradito da Higuain perchè si è trasferito nella squadra da loro più odiata. L’argentino ha fatto bene ad andare alla Juve, perchè ha 29 anni vuole provare a vincere qualche trofeo importante, cosa che, al momento, a Napoli non avrebbe potuto fare”.

Cosa o chi manca al Napoli per vincere lo scudetto?

“Sono tornati a livelli importanti ed esprimono un gioco di alta qualità, forse il migliore in Europa. Sono cresciuti dal punto di vista della concentrazione e dell’organizzazione, questo gli permetterà di diventare sempre più solidi. Hanno Insigne, simbolo di Napoli e della napoletanità, che è maturato moltissimo ed è un fuoriclasse, sempre più leader in campo e fuori. Certo il centrocampo necessita di investimenti di spessore, manca maggior qualità ed esperienza ma ormai la differenza è davvero minima”.

Qualità che ha permesso alla Juve di arrivare ai quarti di Champions contro il Barça. Come imposterebbe la doppia sfida?

“Servirà un grandissimo spirito di sacrificio ma questo la Juventus lo sa, visto che ormai anche i suoi attaccanti sono predisposti sia alla fase offensiva che difensiva, penso soprattuto a Mandžukić. Il centrocampo di entrambe le compagini sarà fondamentale ai fini del risultato finale. Il ritorno al Camp Nou penalizzerà la Juventus, avrei preferito vederlo a Torino”.

Chi sarà decisivo?

“Dybala ha la qualità e i numeri per vincere da solo le partite. Spero possa essere al meglio perchè metterebbe in grandissima difficoltà la difesa del Barcellona. La Juventus credo sia più che pronta ad affrontare degnamente e a vincere questo genere di partite”.

Quindi possiamo dire che la Juventus può vincere la Champions League…

“Difronte ci sono corazzate come Bayern Monaco e Real Madrid che sono state costruite meticolosamente negli anni per questo genere di obiettivi. Certo i bianconeri non sono da meno e, a differenza di qualche anno fa, hanno una maturità diversa nell’affrontare i top club d’Europa. Il Napoli ci ha dimostrato che anche una corazzata come il Real può essere dominata, in queste partite conta molto lo stato di forma, la Juve può farcela sia come singoli che come squadra”.

Il futuro di Allegri dipenderà dall’esito della Champions o il suo ciclo è comunque giunto al termine?

“Dipenderà dagli stimoli di Allegri. Dopo qualche anno c’è la voglia di cambiare e provare nuove avventure, lui ha maturato una grande esperienza che credo possa sfruttare benissimo in qualche campionato straniero e sono sicuro che presto lo farà”.

Chi potrebbe degnamene sostituirlo in bianconero?

“Paulo Sousa sono convinto che sarebbe il profilo giusto. Conosce bene l’ambiente, ha le idee molto chiare e in un contesto giusto come quello juventino può fare molto bene”.

113 reti in A con 12 delle 13 squadre con cui ha giocato. Perchè questo continuo girovagare?

“Spesso sono andato in prestito perchè ho avuto degli infortuni con la Juventus e per riprendermi fisicamente e giocare con continuità avevo bisogno di spostarmi da Torino. Sotto il punto di vista umano sono state esperienze formative perchè ho avuto modo di conoscere molti allenatori e molteplici realtà. Inoltre ho vissuto in città meravigliose e tutto questo mi ha indubbiamente arricchito”.

Perchè non ha voluto fare l’allenatore e ha preferito fare prima il D.S. e poi il procuratore?

“A fare l’allenatore non ci ho mai pensato. Quando mi ritirai feci il responsabile del settore giovanile alla Reggina perchè volevo trasmettere ai giovani la mia esperienza. Successivamente, dopo aver preso la qualifica, ho fatto per 5 mesi il D.S. al Palermo, ma lavorare con Zamparini è stato bruttissimo e lì, da quanto questa esperienza mi aveva nauseato, ho deciso di fare il procuratore insieme al mio amico e socio Francesco Pratali”.