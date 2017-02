Oltremanica sono sicuri: Offensiva dell’Arsenal per portare all’Emirates Insigne e Ghoulam

La trattativa per il rinnovo del contratto tra Lorenzo Insigne e il Napoli procede con non poche difficoltà dopo che, in estate, le parti si erano lasciate con acredine alla luce del rifiuto da parte di De Laurentis della proposta da 5 milioni di euro annui presentatagli da Fabio Andreotti. Nelle ultime settimane le due compagini si sono ritrovate con nuovi propositi e, stando agli ultimi sviluppi, starebbero negoziando per raggiungere un accordo per circa 3,5 milioni di euro annui fino al 2021. L’Arsenal però, secondo quanto riportato dal “The Sun”, si sarebbe insinuato per cercare di convincere “Lorenzo il Magnifico” a lasciare la sua Napoli e un futuro da capitano per trasferirsi all’Emirates Stadium. Wenger vedrebbe molto bene il venticinquenne di Frattamaggiore come degno sostituto del partente Alexis Sanchez e sarebbe disposto ad offrigli un contratto faraonico. Altrettanto stimato dal tecnico francese è il terzino ventiseienne Faouzi Ghoulam, che ha più volte rifiutato il rinnovo con i partenopei e, per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, potrebbe subentrare agli insoddisfacenti Kieran Gibbs e Nacho Monreal. “Questi rinnovi non s’hanno da fare?”.