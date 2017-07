Ounas – Napoli lunedì le visite, dalla Francia l’agente: “Sarri lo ha fortemente voluto, la Roma…”

Samuel Zambelli, agente del ventenne algerino Adam Ounas, ha parlato a “La Gazette du Fennec” del trasferimento dell’esterno mancino dal Bordeaux al Napoli: “Il Napoli lo ha seguito per molto tempo, era una priorità per questo mercato. Le visite mediche avranno luogo lunedì mattina, nel pomeriggio firmeremo un quinquennale. La Roma si è fatta viva a inizio giugno, ma Adam aveva già scelto Napoli e il suo progetto sportivo con Sarri. Il tecnico era preoccupato del buon esito dell’affare e ci ha chiamato molto spesso per essere aggiornato. Il Napoli ha calciatori di classe mondiale come Callejon, Insigne, Hamsik, Mertens e Milik ed è ovvio che Adam non sarà subito titolare. Sarà un vice-Callejon e diventerà titolare nei prossimi due anni. Deve crescere dal punto di vista difensivo, ma se ascolterà Sarri, che è uno dei migliori al mondo, crescerà. I dettagli economici? La spesa di 10 milioni più 2 di bonus dimostra l’importanza che l’affare riveste per il club. Ghoulam faciliterà l’integrazione, ma la sua presenza non è stata decisiva per il sì di Ounas. Ha influito la grande volontà del club, il suo desiderio di acquistarlo. Dopo la firma col Napoli lavorerà con uno speciale preparatore atletico per farsi trovare al top”. I partenopei sembrano essere più che mai prossimi a mettere a segno il primo colpo di questo mercato estivo.