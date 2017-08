Quanto costerebbe oggi Maradona? Ecco la cifra da capogiro

Il trasferimento di Neymar al Paris Saint- Germain ha fatto storcere il naso alla maggior parte dei tifosi, sia perché O’ Ney di fatto ha lasciato uno dei club con la tradizione più vincente della storia del calcio, sia per la cifra shock spesa: 222 milioni di euro. A molti è venuto spontaneo chiedersi: quanto costerebbero oggi i vari campioni del passato? Ebbene, gli esperti di Playratings.net, un sito che si occupa dell’aspetto finanziario del calcio, si sono messi al lavoro per dare una risposta a questa domanda che altrimenti sarebbe rimasta inevasa.

I CRITERI UTILIZZATI Per calcolare quello che sarebbe il prezzo dei più grandi della storia del calcio, i ragazzi di Playratings hanno tenuto conto di due aspetti: la rivalutazione monetaria e l’aumento del fatturato dei club.

I PREZZI “NEYMARIZZATI” Un vero e proprio neologismo è stato poi utilizzato per definire il prezzo dei vari Maradona, Van Basten e Platini: il prezzo “Neymarizzato”. Dunque, Maradona che venne acquistato nel 1984 a 13 miliardi dal presidente Ferlaino, oggi costerebbe 345 milioni. Van Basten, acquistato nel 1987 dal Milan per 1,75 miliardi, oggi costerebbe “solo” 328. Il prezzo più elevato però spetterebbe al “Fenomeno” Ronaldo, acquistato nel 1997 dall’Inter per 54 miliardi e che ai tempi di Neymar costerebbe ben 433 milioni. L’esempio più recente calcolato da Playratings è quello di Higuain, passato la scorsa estate dal Napoli alla Juventus per la cifra record di 90 milioni, eppure se anche a lui si applicasse il sovrapprezzo applicato al brasiliano del PSG, oggi costerebbe 264 milioni.

Cifre da capogiro forse nemmeno gli sceicchi dell’epoca avrebbero potuto permettersi.