Scugnizzeria Napoli: Dezi e Luperto pronti per la A. Tante richieste per Bifulco

I talenti azzurri in giro per l’Italia crescono e sono pronti a spiccare il volo. La Scugnizzeria del Napoli, come la ribattezzò Aurelio De Laurentiis, miete proseliti. Il centrocampista Jacopo Dezi è uno dei punti di forza del Perugia: gol e leadership in mediana che hanno catturato le attenzioni di Genoa e Empoli. Mentre il primo anno nei professionisti ha certificato i progressi di Sebastiano Luperto, le cui prestazioni con la Pro Vercelli sono state visionate da Atalanta e Udinese. Altro talentino azzurro in rampa di lancio è l’esterno offensivo Alfredo Bifulco, attualmente in prestito al Carpi. Il classe ’97 piace a Crotone, Chievo e Pescara. Saranno famosi…