Dalla Spagna: doccia fredda per l’Atletico. Il Napoli dichiara Mertens incedibile

Secondo quanto riferito dal “Mundo Deportivo” De Laurentiis avrebbe chiuso la porta in faccia all’Atletico in merito ad una ipotetica cessione di Mertens, stella della formazione di Sarri. Il belga è uno degli assoluti protagonisti di quest’avvio di campionato del Napoli ed è valutato attorno ai 30 milioni di euro. I colchoneros avrebbero chiesto informazioni, immediata la risposta dei partenopei che spengono ogni speranza per il club spagnolo di ingaggiare il giocatore. Sul numero 14 azzurro ci sarebbero anche Barcellona, Bayern Monaco e Manchester United.