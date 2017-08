Dalla Spagna: Napoli, piace Castillejo

Secondo quanto riferito dal “Mundo Deportivo” il Napoli sarebbe interessato all’attaccante del Villarreal Samu Castillejo. La società partenopea cerca di abbassare il costo dell’affare, poiché non intende versare nelle casse del club spagnolo 26 milioni di euro. Con la cessione di Zapata e la qualificazione in Champions gli azzurri otterrebbero degli introiti utili per puntare al giocatore del “sottomarino giallo”.