Dalla Spagna: Napoli, idea Denis Suarez per gennaio

Denis Suarez non sta trovando abbastanza spazio all’interno del Barcellona. Il giocatore vorrebbe un ampio minutaggio all’interno della formazione catalana che sembrerebbe intenzionata a battere cassa in vista della prossima sessione di mercato. Secondo il “Mundo Deportivo” il Napoli avrebbe messo nel mirino il centrocampista spagnolo. In estate c’era stato un sondaggio da parte del club partenopeo e non è detto che De Laurentiis & Co. possano tentare un’offensiva a gennaio visto l’interesse persistente per il numero 6 azulgrana.