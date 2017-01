Stoke fuori dalla corsa a Gabbiadini? Offerta per Berahino

Lo Stoje City segue da tempo Manolo Gabbiani ed è una delle candidate, insieme a Leicester e Southampton per accogliere l’italiano nelle prossime ore, visto l’addio imminente al Napoli. Intanto dall’Inghilterra Sky Sports riporta di un’offerta che il club inglese avrebbe recapitato al WBA per la punta Saido Berahino, in scadenza a giugno e nel mirino di Inter e Roma. Affare in discesa per Berahino dunque e forse una pretendente in meno per Gabbiadini.