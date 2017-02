Anche gli arbitri hanno un mercato: Clattenburg va in Arabia Saudita!

Mark Clattenburg, uno dei migliori arbitri al mondo, lascia la Premier League: avrà un nuovo ruolo in Arabia Saudita.

Se una volta, si cercava di far crescere il movimento calcistico di un paese assicurandosi giocatori di grande valore proponendo cifre astronomiche, adesso a questo passaggio se ne è aggiunto un altro che vede anche gli arbitri protagonisti.

Chiedere a Mark Clattenburg, l’arbitro che ha diretto la finale di Champions League del 2016 e la finale di Euro 2016, lascia infatti la Premier League per iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita.

A confermarlo è stato il PGMOL, l’associazione degli arbitri inglesi.

Per Clattenburg, 41 anni, nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile approdo in Cina, adesso non resta che capire quale sarà il suo nuovo ruolo in Arabia Saudita.