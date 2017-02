Caceres firma col Southampton. Dopo i tanti no l’ex Juve riparte dalla Premier League

Martin Caceres ha firmato con il Southampton fino al termine della stagione in corso. L’ex Juve, svincolato dalla scorsa stagione, giocherà con la squadra inglese dopo aver rifiutato tante proposte in giro per l’Europa tra le quali quelle della Fiorentina, i turchi del Trabzonspor e il Milan di Montella (senza dimenticare le indiscrezioni che lo volevano vicino all’Inter e ad altre squadre in cerca di un difensore). Tra problemi fisici ancora non del tutto risolti (come manifestato dai turchi) e offerte non ritenute congrue (quella del Milan), l’uruguagio ex Juve ha trovato l’accordo economico adeguato con gli inglesi e la sua carriera ripartirà dalla Premier League.