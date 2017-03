Dalla Francia: crisi tra Sissoko e Tottenham. L’Ipotesi Inter torna di moda

In estate, dopo un ottimo Europeo, era dato come possibile alternativa a Joao Mario. Poi Moussa Sissoko passò dal Newcastle (retrocesso con Rafa Benitez) al Tottenham. Adesso, dopo nemmeno un anno di permanenza londinese, il francese pensa già a fare le valigie e, secondo L’Equipe, alla base della sua decisione ci sarebbe un rapporto ormai quasi compromesso con Mauricio Pochettino, tecnico degli Spurs. Questa volta però il finale potrebbe sorridere ai nerazzurri, visto che al momento ci sarebbe da battere la sola concorrenza non irresistibile del Crystal Palace.